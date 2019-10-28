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28 Ekim 2019 - 17:19

Berhem Salih: Irak, Washington'a yönelik tutumu gözden geçirecek

Berhem Salih: Irak, Washington'a yönelik tutumu gözden geçirecek

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ın Washington'a yönelik tutumu gözden geçireceğini söyledi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olan Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerden desteğini çekmesini değerlendirdi.

Axios on HBO'dan Jonathan Swan'a konuşan Salih, "ABD'nin dayanma gücüyle ilgili çok ciddi bir soru işareti mevcut. ABD'nin müttefiklerinin ABD'ye ne kadar güvenebilecekleri konusunda endişeleri var" dedi.

"Bu durum Irak'ın ABD'yle ilişkilerini keseceği anlamına gelmiyor ancak Washington'a yönelik tutumumuzu yeniden gözden geçireceğiz" diyen Salih, "Amerikanlara ve Ruslara gidip 'Benim için bunu yapmazsanız, yoluma başka yönde devam ederim' diyen kişilerden değilim. Önceliklerimizi düşünmemiz gerekir ve bu konuda her zaman net oldum. Ancak ABD ve sadece Ortadoğu'daki değil dünyadaki rolü için, bu önemli bir an" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1882096

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