İran: Irak'ın güvenliğine asla müdahale etmedik

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, son günlerde gerçekleşen Erbain törenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rahmani Fazli, bu seneki Erbain Yürüyüşü töreninin iyi bir şekilde düzenlendiğini belirterek, “Bu törenin her yıl daha da düzenli ve görkemli olarak yapılması için çaba göstermeliyiz.” dedi.

Bu yıl yabancı zairlere birçok hizmet sunulduğunu ifade eden Rahmani Fazli, Kerbela’daki Erbain merasimine katılmak için yabancı uyruklu 170 bin kişinin İran üzerinden Irak’a gittiğini kaydetti.

Rahmani Fazli, İran’ın Erbain töreni sırasında Irak’ın güvenliğine hiç bir şekilde müdahale etmediğine vurgu yaparak, “Çünkü tören sırasında Irak’ın güvenliği en üst seviyedeydi. Iraklılar bu konuda bizden yardım istemediler. Irak'ın güvenliğine ve içişlerine asla müdahale etmedik.” açıklamalarında bulundu.

Irak medyası, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Kerbela iline Irak'ın içinden ve dışından milyonlarca kişinin akın ettiğini bildirmişti.