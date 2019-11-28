Tahran'dan İran'ın Necef konsolosluğuna yapılan saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Necef konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınayarak, Irak hükümetinin sorumlu, kesin ve etkili bir şekilde saldırganlara karşılık vermesini talep etti.
Irak hükümetinin diplomatik mekanlar ve diplomatların korunması yönündeki sorumluluklarını hatırlatan Musevi, İran’ın bu yönde şiddetli itirazlarını Irak’ın Tahran Büyükelçisine ilettiğini söyledi.
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sırasında Çarşamba günü bir grup gösterici Necef kentindeki İran Konsolosluk binasını ateşe verdi.
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