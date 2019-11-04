Irak'tan İran'ın Kerbela Konsolosluğu'na yapılan saldırıya kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasına yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür eylemlerin İran ile Irak arasındaki dostane ilişkileri zedelemeyeceğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bir grup provokatörün Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasına yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Irak Dışişleri Bakanlığı, diplomatik ilişkiler konusundaki Viyana Sözleşmesine uyarak diplomatik merkezlere saygı gösterme gerektiğini vurguluyor. Konsoloslukların ve diplomatik merkezlerin güvenliği ihlal edilmemesi gereken bir kırmızı çizgidir. Irak’ta güvenlik güçleri diplomatik misyonlara yönelik güvensizlikleri önlemek için gereken önlemleri almıştır."

Irak'ta bir grup provokatör dün akşam ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasına saldırmıştı.

Olaylara ilişkin Al-Alam TV kanalına konuşan Kerbela'daki İran Başkonsolosu, Irak güvenlik güçlerinin durumu kontrol altında aldığını ve binanın çevresinde durumun normale döndüğünü bildirdi.