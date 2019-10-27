Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

AA'ya göre, Suudi Arabistan'a ait Alarabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak polisinin Alarabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi.

Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.