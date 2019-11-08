İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem!

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Miyane kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 332 kişinin yaralandığını açıkladı.
Deprem Erdebil, Gilan, Zencan, Batı Azerbaycan ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildi. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 02.17’de yerin 2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Doğu Azerbaycan Valisi Muhammed Rıza Purmuhammedi, bugün yaptığı açıklamada, bölgede deprem nedeniyle 400 yapıda hasar oluştuğunu bildirdi.
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