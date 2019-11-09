Azerbaycan'dan İran'a taziye mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın kuzeybatısında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için İran halkı ile hükümetine taziye mesajı gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“İran'daki deprem haberi bizi oldukça üzdü. Deprem sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Böyle bir kötü günde kardeş İran halkı ile hükümetine her türlü destek sağlamaya hazırız.”

İran'ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan eyaletinde dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirirken en az 300 kişi ise yaralanmıştı.