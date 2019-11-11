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11 Kasım 2019 - 09:23

Doğu Azerbaycan yine depremle sarsıldı!

Doğu Azerbaycan yine depremle sarsıldı!

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tesuc kenti bugün sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Doğu Azerbayan eyaletinde bulunan Tesuc kenti yerel saatle 04.28’de yerin 10 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Öte yandan ülke saatiyle 06.44'te Miyane kentine bağlı Türkmençay bölgesinde 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

8 Kasım'da Miyane kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde en az 6 kişi yaşamını yitirirken en az 300 kişi de yaralanmıştı.

Deprem bölgesinde çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı. Deprem sonrası paniğe kapılan halk geceyi çadırlarda geçiriyor.

News Code 1882354

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