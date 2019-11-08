Ruhani'den Doğu Azerbaycan depremiyle ilgili flaş talimat

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Doğu Azerbaycan eyalerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ilgli yetkililere gereken talimatı verdi.

Bugün sabah saatlerinde Doğu Azerbaycan Valisi Muhammed Rıza Purmuhammedi ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, depremzedelere acil yardım sağlamak için tüm imkanların koordine edilmesini istedi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Miyane kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 346 kişinin yaralandığını açıkladı.

Deprem Erdebil, Gilan, Zencan, Batı Azerbaycan ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildi. Deprem bölgesinde birçok artçı sarsıntı yaşandı.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bu deprem yerel saatle 02.17’de yerin 2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Doğu Azerbaycan Valisi Muhammed Rıza Purmuhammedi, bugün yaptığı açıklamada, bölgede deprem nedeniyle 400 yapıda hasar oluştuğunu bildirdi.