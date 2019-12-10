https://tr.mehrnews.com/news/1882992/ 10 Aralık 2019 - 15:55 News Code 1882992 Video Video 10 Aralık 2019 - 15:55 Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı. indir 2 MB News Code 1882992 Ekler yangın Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü, Azerbaycan Video İlgili haberler İran ile Azerbaycan arasındaki uçak seferleri artacak Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü Rusya Dışişleri Bakanı'ndan Karabağ açıklaması Aliyev: Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur
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