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10 Aralık 2019 - 15:55

Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın

Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.

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News Code 1882992

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