Rusya Dışişleri Bakanı'ndan Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ile Azerbaucan arasında gazeteciler dahil toplumlar arası diyalogların, Karabağ ihtilafının çözümü için önemli olduğunu dile geitrdi.

Bakü’de Azerbaycan’lı mevkidaşı Elmar Mammedyarov ile katıldığı brifingte konuşan Lavrov, Moskova’nın, Azerbaycan ile askeri ve teknik işbirliğini güçlendirirken bölgede istikrarın korunması gerektiğini unutmadığını vurguladı. Askeri işbirliğinin, Azerbaycan ile işbirliğinin önemli alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Bu işbirliğimizi tamamen şeffaf, uluslararası hukuk normlarına, Rusya ve Azerbaycan mevzuatına uygun bir şekilde ve bölgede sağlanan dengeleri göz önünde bulundurarak, istikrarın korunmasını duşunerek geliştiriyoruz" dedi.

28 Kasım’da Bişkek’te yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nun (KGAÖ) oturumunda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan, üye ülkeleri, bölgede gerginliğin olası tırmanmasını önlemek hedefiyle Azerbaycan’a silah satmamaya çağırmıştı.

Rusya’nın inisiyatifi ile Ermenistan ve Azerbaycan arsında basın mensuplarının karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesine de değinen Lavrov, bu tür girişimlerin diğer alanlarda da gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

“Olası kararı, Ermenistan, Karabağ ve Azerbaycan’da yaşayan insanlar kabul etmeli. İnsanlar arasında temaslar ne kadar yakın olursa, temas hattının iki tarafında olup bitenleri gazeteciler o kadar doğru açıklayacak, bizim elde etmek istediğimiz anlaşmalar da o kadar kolay ve sabit olacak” dedi.

Kaynak: Ermeni Haber