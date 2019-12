Azerbaycanlı diplomat: Karabağ'ı eninde sonunda geri alacağız

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Vali Okay Memiş ile iki ülkenin dostluğundan bahseden Guliyev, "Ermenilerin almış olduğu öz topraklarımızı eninde sonunda geri alacağız" açıklamalarında bulunurken, turizm konusunda ise Azerbaycan'ın ilk tercih ettiği ülkenin her zaman için Türkiye olduğunu belirtti.

"Malatyaguncel.com"da yer alan bilgiye göre Başkonsolos Guliyev'i Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduklarını söyledi.