Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

AA'ya göre, görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 3,5 saatten fazla sürdüğü ve çözüm süreci konusunda geniş müzakere yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, tarafların, müzakere sürecinin sürdürülmesi için 2020 başlarında yeniden bir araya gelmek üzere anlaştığı kaydedildi.