  1. Azerbaycan
5 Aralık 2019 - 11:18

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi.

AA'ya göre, görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 3,5 saatten fazla sürdüğü ve çözüm süreci konusunda geniş müzakere yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, tarafların, müzakere sürecinin sürdürülmesi için 2020 başlarında yeniden bir araya gelmek üzere anlaştığı kaydedildi.

News Code 1882872
Ruya FEREYDUNI

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