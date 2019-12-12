  1. Ekonomi
12 Aralık 2019 - 17:46

Bakü'den Meşhed'e direkt uçuşlar başlıyor

Bakü'den Meşhed'e direkt uçuşlar başlıyor

Bakü ile İran’ın kutsal kenti Meşhed arasında direkt seferlerin 16 Aralık tarihi itibariyle başlayacağı belirtildi.

İran’ın Azerbaycan’daki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakü ile Meşhed arasında direkt seferler 16 Aralık tarihi itibariyle başlıyor.

Açıklamada, Meşhed kentine yapılacak uçak seferlerinin ‘Buta Airways’ firması tarafından düzenleneceği kaydedildi.

Karşılıklı olarak yapılacak olan bu seferler sayesinde artık Bakü ile Meşhed arasında direkt ulaşım sağlanabiliyor.

Uluslararası Payam Havalimanı Genel Müdürü Nadır Sanai Mutlak, son günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, "3-6 Aralık'ta Azerbaycan’da düzenlenen Bakutel 2019 Fuarı sırasında Azerbaycanlı yetkililerle İran'ın Alborz eyaletindeki Uluslararası Payam Havalimanı'ndan doğrudan uçuşların başlatılması için verimli görüşmeler yapıldı." demişti.

News Code 1883032

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