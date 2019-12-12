Bakü'den Meşhed'e direkt uçuşlar başlıyor

İran’ın Azerbaycan’daki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakü ile Meşhed arasında direkt seferler 16 Aralık tarihi itibariyle başlıyor.

Açıklamada, Meşhed kentine yapılacak uçak seferlerinin ‘Buta Airways’ firması tarafından düzenleneceği kaydedildi.

Karşılıklı olarak yapılacak olan bu seferler sayesinde artık Bakü ile Meşhed arasında direkt ulaşım sağlanabiliyor.

Uluslararası Payam Havalimanı Genel Müdürü Nadır Sanai Mutlak, son günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirerek, "3-6 Aralık'ta Azerbaycan’da düzenlenen Bakutel 2019 Fuarı sırasında Azerbaycanlı yetkililerle İran'ın Alborz eyaletindeki Uluslararası Payam Havalimanı'ndan doğrudan uçuşların başlatılması için verimli görüşmeler yapıldı." demişti.