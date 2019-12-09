İran ile Azerbaycan arasındaki uçak seferleri artacak

Uluslararası Payam Havalimanı Genel Müdürü Nadır Sanai Mutlak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Sanai Mutlak, "3-6 Aralık'ta Azerbaycan’da düzenlenen Bakutel 2019 Fuarı sırasında Azerbaycanlı yetkililerle İran'ın Alborz eyaletindeki Uluslararası Payam Havalimanı'ndan doğrudan uçuşların başlatılması için verimli görüşmeler yapıldı." dedi.

Payam Havalimanı'nın kargo ve yolcu taşımacılığında sahip olduğu kapasitelerini arttırmanın önemli olduğunu belirten Sanai Mutlak, son yılda kargo taşıma konusunda yüzde 40 oranında artış yaşandığına dikkati çekti.

Bunlara ilave olarak Nadır Sanai Mutlak, şu anda Orta Asya ülkeleri ile kargo uçuşları konusunda işbirliği yaptıklarını bildirdi.