Ukrayna Cumhurbaşkanı Bakü'de

Kırım Haber Ajansı'na göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy resmi ziyaretleri kapsamında Azerbaycan’a gitti.

Cumhurbaşkanlğı Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, “Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Görüşme sonrası Ukrayna ile Azerbaycan arasında öncelikli alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik bir dizi ikili anlaşmanın imzalanması planlanıyor. Bundan sonra Cumhurbaşkanları basın açıklaması gerçekleştirecek.” diye bildirildi.

Daha sonra Volodımır Zelenskiy, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir görüşme yapacak. Ayrıca iki ülke lideri, Ukrayna-Azerbaycan İş Forumunun çalışmalarına katılım gerçekleştirecek.