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13 Aralık 2019 - 18:00

Azerbaycan'da Nikola Jurcevic dönemi bitti

Azerbaycan'da Nikola Jurcevic dönemi bitti

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini feshetti.

Azerbaycan Milli Takımı, Hırvat teknik direktör Nikola Jurcevic'le yollarını ayırdı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic'in sözleşmesini feshetti.

AFFA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerindeki performansını değerlendirdi. Toplantıda, Jurcevic'in sözleşmesinin feshedilmesi yönünde karar alındı.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, EURO 2020 elemelerinde sadece 1 puan elde etmiş ve grupta sonuncu olmuştu. 

Nikola Jurcevic, 2013-15 yıllarında Beşiktaş'ta teknik direktör yardımcısı olarak görev yapmıştı. 

Kaynak: NTV Spor

News Code 1883051

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