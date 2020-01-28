Zarif, İtalyan mevkidaşı ile Ukrayna uçağını konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Bu görüşmede ikili ilişkiler özellikle ekonomik ilişkiler ele alınırken bölgesel güvenlik de konuşuldu.
Dışişleri Bakanı Zarif, Kanada'nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İtalyan yetkili ile İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının son durumunu görüştü.
8 Ocak'ta Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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