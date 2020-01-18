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18 Ocak 2020 - 08:51

Zarif ile Kanadalı mevkidaşı Umman'da Ukrayna uçağını görüştü

Zarif ile Kanadalı mevkidaşı Umman'da Ukrayna uçağını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman’ın başkenti Maskat'ta Kanadalı mevkidaşı ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman’ın başkenti Maskat'ta Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile bir araya gelerek Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını ele aldılar.

İki bakan, mağdurların aileleri için adaleti sağlamak amacıyla durum geliştikçe görüşmelerde bulunmaya devam etmeyi taahhüt ettiler.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" vurulduğunu bildirmişti.

News Code 1883888

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