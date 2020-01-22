Ukrayna uçağının kara kutusu İran'da kalacak

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına konuştu.
İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı hakkında İslami, "Yolcu uçağının kara kutusu İran'da kalacak. İnceleme ekibi verileri ortaya çıkarmada sorun yaşarsa başka bir karar verilecektir" dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü ve uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
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