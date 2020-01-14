Ruhani'den yanlışlıkla vurulan yolcu uçağı ile ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın yakınında düşen Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasından satır başları şöyle:

- Uçak kazasının normal olmadığını düşündüğüm için soruşturmanın daha kısa sürede tamamlanmasını emrettim.

- Gerçeği bulmada İran Silahlı Kuvvetleri iyi bir işbirliği yaptı. Çok acı verici ve affedilemez bir hata yaşandığından hemen sonra ilgili yetkililere derhal kamuya açıklanmasını istedim.

- Bu uçak kazası dosyası normal bir dosya değil, dolayısıyla yargı onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kurmalı. Tüm dünya mahkememizi izleyecek.

- Silahlı Kuvvetlerimizin hatayı üstlenmesi ilk etapta atılan iyi bir adım, fakat bir sonraki adımlar da atılmalı.

- Olayda sadece bir kişi suçlu olarak gösterilmemeli, başkaları da var.

- Bu olayın kamuya dürüstçe açıklanmasını istiyorum. İnsanlar kazanın kasıtsız olarak yapıldığını biliyor, ama hangi durumda bölye bir yanlışlık yapıldı.

- Bugünlerdeki kederlerin asıl kaynağı Amerika'nın olduğu doğrudur. Gerginliği körükleyen Amerika'dır. Durumu anormal yapan ve (İran’ı) tehdit eden Amerika'ydı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, uçak kazasına ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, uçağın "yanlışlıkla" vurulduğunu bildirmişti.