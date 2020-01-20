Reutres: İran heyeti Ukrayna uçağını görüşmek için Kiyev'e gitti

Reuters haber ajansına göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel mesajını Ukrayna hükümetine iletmek amacıyla Kiyev’e giden İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ile görüşecek.
Kiyev ziyareti çerçevesinde Tahran’da düşen Ukranya Hava Yolları’na ait yolcu uçağı ele alınacak.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko görüşmede İran’ı Tahran’da düşen Ukrayna uçağının kara kutusunu Kiyev’e teslim etmeye ikna etmeye çalışacak.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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