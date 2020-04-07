Amerikan doktorlar, Trump'ın önerdiği ilacı kullanmaya başladı!

ABD'de New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve California gibi kalabalık nüfuslu eyaletlerin sağlık sistemlerinde görevli doktor ve eczacılar Reuters'a yaptıkları açıklamalarda Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini açıkladı. Ancak aynı zamanda doktorlar, normal şartlarda sıtma ve otoimmun hastalıklarına müdahalede kullanılan bu ilacın Koronavirüs'e karşı da etkili olduğuna dair bir kanıt görmediklerini söyledi.

Hidroksiklorokin kullanımı ABD'nin pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi.

T24'ün aktardığı habere göre, hidroksiklorokinin potansiyel yan etkileri arasında görme kaybı ve kalp problemleri bulunuyor. Ancak Reuters'a konuşan doktorlar ilacı koronavirüs hastalarına vermekten 'rahatsızlık duymadıklarını' çünkü risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump bu hafta sonu iki gün üst üste ilacın koronavirüsle mücadelede kullanılması gerektiğini söylemişti. Trump ilacın Koronavirüs'le mücadeledeki etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, 'Bu yönde çok güçlü işaretler var' dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" dedi. Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre hidroksiklorokinin Koronavirüs'le mücadeledeki gücü hakkındaki veriler çok sınırlı.

ABD'de şu ana kadar 168 binden fazla vaka görüldü ve 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.