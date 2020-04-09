ABD'de kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 15 bine yaklaştı

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Russia Today'in haberine göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte yaklaşık 2 bin artarak 15 bine yaklaştı.

Bunlara ilave olarak Johns Hopkins Üniversitesi dün, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısının son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısının ise 1918 artarak 12 bin 911'e çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Worldometers vebsitesinde yer alan son verilere göre, ABD'de koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 400 bini aşarak, 406 bine ulaşmıştır.