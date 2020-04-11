Koronavirüs ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad üssüne de sıçradı

“Almaalomah.com” sitesine göre, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad üssünde 25 Amerikan askeri koronavirüse yakalandı.

Erbil yetkililerinin ABD güçlerinin enfekte olmuş askerlerini karantinaya almak üzere büyük bir oteli boşalttıği öğrenildi. 5 askerin sağlık durumunun kritik olduğu için Erbil'deki bir hastaneye nakledildiği belirtildi.

ABD donanmasına bağlı "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinden sonra, "USS Nimitz" ve "USS Ronald Reagan" uçak gemilerinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmişti.

Öte yandan ABD'li bir yetkili, Amerikan donanmasında koronavirüs görüldüğü için Pentagon'un USS Harry S. Truman uçak gemisini Fars Körfezi'nden geri çekmeyi planladığını söylemişti.

Koronavirüs salgınının merkezi üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletlerinde ölü sayısının 20 bine yaklaştı.