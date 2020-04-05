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5 Nis 2020 09:57

Pentagon, New York’a askeri cenaze birliği gönderdi

Pentagon, New York’a askeri cenaze birliği gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı, yetkililerin talebi üzerine New York'a askeri cenaze birliği gönderdi.

FreeTV Online’da yer alan habere göre, 42 askerden oluşan birliğin koronavirüsten ölen insanların gömülmesine ve yakılmasına yardımcı olması bekleniyor. İlave askeri birliklerin diğer bölgelere de sevk edildiği belirtildi.

Geçen hafta, New York’taki morgların boşaltılması için sokaklara ceset taşıyacak soğutma sistemine sahip kamyonlar yerleştirilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 280 bini geçti. Sadece New York’ta 57 binden fazla kişi enfekte oldu, yaklaşık 1800 kişi öldü.

Kaynak: Sputnik

News Code 1885550

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