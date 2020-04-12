ABD'de 50 eyalet felaket bölgesi ilan edildi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 20 bin 135 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.

Ülkede bilanço ağırlaşıyor. Felaket ilan edilen eyaletlere Wyoming de katıldı. Böylece, 50 eyalette aynı anda felaket ilan eden ilk ABD Başkanı Donald Trump oldu. Ülkede salgının merkezi ise New York. Eyalette vaka sayısı 175 bini geçti.

Kaynak: Haber7