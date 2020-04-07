Rusya'dan sonra en fazla mahkum Türkiye'de

Raporda 2018-1019 yılları arasında Avrupa genelinde 100 bin kişi başına düşen mahkum sayısında neredeyse değişiklik olmadığı belirtiliyor. Cezaevlerinde mahkum sayısının en çok arttığı ülkeler yüzde 13 ile Türkiye, yüzde 11 ile Kıbrıs ve yüzde 9 artış ile Bulgaristan.

Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla mahkum bulunduran Türkiye aşırı kalabalık koğuşlar ve 65 yaş üzerindeki mahkumlar konusunda başı çekiyor.

Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla mahkum bulunduran ülke Türkiye

31 Ocak 2019 tarihinde cezaevlerinde en çok mahkum bulunduran ülkelerin başında 563 bin 166 tutuklu ile Rusya ön plana çıkıyor.

Bu ülkeyi 269 bin 806 mahkumla Türkiye takip ediyor.

Daha sonra sırasıyla İngiltere, Polonya, Almanya, İtalya, İspanya ve Ukrayna geliyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic cezaevlerinde doluluk oranına dikkat çekerek hükümetlerin koronavirüs salgınına yönelik önlem alması gerektiği çağrısında bulundu. Bazı cezaevlerinde Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden mahkum ve gardiyanların olduğunu söyleyen Mijatovic hastalara, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu 10 ülke

Cezaevi idareleri tarafından Avrupa Konseyi'ne sağlanan bilgilere göre Türkiye, aşırı kalabalık hapishaneler bulunduran 10 ülkenin başında geliyor zira her 100 yer için 123 mahkum olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'yi bu konuda Belçika, İtalya, Fransa, Macaristan, Romanya, Malta, Yunanistan, Avusturya ve Sırbistan takip ediyor.

Kaynak: Euronews