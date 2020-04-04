Irak'tan Türkiye'ye getirilen 334 Türk işçi karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 334 kişi, Irak'ın Bağdat şehrinden kalkan uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen işçiler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İşçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak.

Kaynak: Euronews