Çin'in tıbbi yardımları İran’ın Pekin Büyükelçiğine teslim edildi

İran-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, resmi twitter hesabindan paylaştığı bir mesajda Çin Uluslararası Ticaret Geliştirme Konseyi tarafından İran'a bazı tıbbi malzemeler hediye edildiğini duyurdu.

Çin Uluslararası Ticaret Geliştirme Konseyi tarafından hediye edilen 60 bin yüz maskesi, 5 bin N95 maskesi ve bin cerrahi ve izole giysi İran’ın Pekin Büyükelçiğine teslim edildi.

İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzzade, yaptığı son açıklamada, “Şimdiye kadar Çin hükümeti ve halkının yardımları Pekin, Şanghay ve Guangzhou'dan havalanan 28 uçak ile İran'a gönderildi” ifadesini kullanmıştı.

İranlı Büyükelçi, “Gönderilen tıbbi malzemeler arasında 10 milyondan fazla yüz maskesi, 500 bin korona tanı kiti, 300 bin cerrahi ve izole giysi, 2 milyon 200 bin eldiven, 350 ventilatör, 500 prefabrik hastane odası ve çeşitli ilaçlar ile ekipmanlar yer alıyor” demişti.