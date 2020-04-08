Rusya'dan ABD'ye "İran'a yönelik yaptırımları kaldırın" çağrısı

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kovid-19 tehdidi karşısında birleşmeliyiz. İran'a karşı insanlık dışı kısıtlamalar kaldırılmalı. Giderek daha fazla Amerikalı kısıtlamaların bir çıkmaza yol açtığını fark ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü de ABD'den yaptırımları hafifletmesini istemişti” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD yönetimi, İran, Venezuela, Kuzey Kore, Küba ve Zimbabve gibi ülkelere tek taraflı yaptırımlar uyguluyor.