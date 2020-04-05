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5 Nis 2020 14:21

Trump: ABD'de çok sayıda kişi ölecek

Trump: ABD'de çok sayıda kişi ölecek

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" ifadesini kullandı.

Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını ve federal hükümetin yardımlarını artıracağını söyledi.

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi'nin (Fema) N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Trump biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz. Buna misilleme diyebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

News Code 1885562

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