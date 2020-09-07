Afganistan'dan dönen ABD askerlerin yüzde 30'unda ruhsal bozukluk var

ABD Ulusal Davranış Sağlığı Konseyi, Afganistan ve Irak'a gönderilen askerlerin yüzde 30'unun zihinsel bozukluklardan muzdarip olduğunu bildirdi.

ABD Ulusal Davranış Sağlık Konseyi, Afganistan ve Irak'a gönderilen 730.000 askerin ruhsal bozukluklardan muzdarip olduğunu ve bir çoğunun travma sonrası stres bozukluğu ve ağır depresyon yaşadığını söyledi.

Rapora göre her gün ortalama 22 Amerikan askeri intihar sonucu hayatını kaybediyor.

Daha önce, New York Times, ABD ordusunda artan intihar oranını bildirmişti.

Askeri uzmanlara göre 2013-2017 yılları arasında 45.000'den fazla Amerikan askeri intihar etti ve 2018'de bu sayı günde 24 intihara ulaştı.

Kaynak: Timetürk