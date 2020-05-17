"Mahşer" romanı İranlı kitapseverlerin ilgisini çekiyor

Peyami Safa'nın "Mahşer" adlı romanı Nasrin Zabeti Miandoab'ın Türkçe'den Farsça'ya çevirdiği ikinci kitaptır.

Mahşer, Ocak 2017 yılında Endişe-yi No yayınevi tarafından 452 sayfada olarak yayımlanmıştır.



Mahşer, cephede vatanı, milleti uğruna savaşıp gazi olan ve İstanbul’a döndükten sonra kendisini intiharın eşiğinde bulacak kadar hayal kırıklıkları yaşayan Nihat’ın romanıdır.

Nihat Çanakkale’de omzundan yaralandığı için gönderildiği İstanbul’da gördüğü manzara karşısında, artık Türkiye’nin “masumlar, temizler, alice­naplar, faziletkârlar, hasbiler, iyi niyet sahipleri ve büyük kalpli insanlarla reziller, çalıp çırpanlar, imansızlar, sonradan görmeler, seviyesizler, sütü bozuklar, hainler ve katillerin omuz omuza yaşadığı bir mahşer yeri” olduğuna inanmaya başlar. Ancak Nihat'ı bu durumdan sadece Muazzez'in aşkı kurtarabilir.