2022 Hans Christian Andersen Ödülü'ne İran'dan bir aday

International Board on Books for Young People (IBBY) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve “Çocuk Edebiyatının Nobel Ödülü” olarak bilinen Hans Christian Andersen Ödülü’ne İran'dan tiyatro ve çocuk edebiyatı yazarı Cemşid Hanyan aday gösterildi.

1961 İran doğumlu Hanyan, çocuk edebiyatı dalında en az 15 eser sunmuştur.

Çocuk edebiyatı alanındaki en saygıdeğer ödüllerden biri olan ve çocuk edebiyatı yazarları ile kitap resimleyenlere verilen ödül, Danimarkalı çocuk kitapları yazarı Hans Christian Anderson adına veriliyor. Ödüle layık görülen yazar ve çizerler, Danimarka Kraliçesi tarafından altın madalya ile ödüllendiriliyor.