Elif Şafak'ın "Sakız Sardunya"sı İran'da

Türk Yazar Elif Şafak'ın "Sakız Sardunya" adlı eseri, Nasrin Zabeti Miandoab'ın Türkçe'den Farsça'ya çevirdiği üçüncü kitabıdır. Kitap, 135 sayfa olarak Mayıs 2018'de Ülker Yayınevi tarafından yayımlanıp kitapseverlerle buluşmuştur. Sakız Sardunya, İranlıların beğenisi kazanan bir kitap.

Eğer Samet Bihregi'nin "Kara Küçük Balık"ını ve Antoine de Saint-Exupery’in "Küçük Prens"ini okumaktan zevk alıyorsanız Elif Şafak'ın "Sakız Sardunya"'sını da zevkle okuyacaksınız.

Nasrin Zabeti Miandoab, Sulhi Dölek'in "Kirpi"si ve Peyami Safa'nın "Mahşer" adlı romanlarını da Farsça'ya çevirmiştir.

"Sakız Sardunya" kitabının özeti:

İstanbul’da sakin bir mahallede bir kız çocuğu yaşardı. İsmini hiç mi hiç sevmeyen... Hem akıllı, hem meraklıydı. Çok da konuşkandı. Anne babasına ve öğretmenlerine durmadan sorular sorardı. Zavallı büyükler, onun zekâsına yetişmekte zorlanırdı! Bir atlası vardı sürekli karıştırdığı ve pek çok kitabı.... Hayaller kurmaya bayılırdı. Bir gün okulun kütüphanesinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Rafların arasında tuhaf bir küre parlıyordu. Bulan herkesi unutulmayacak bir yolculuğa çıkaran sihirli bir küre! Efhima, yani Efsaneler, Hikâyeler ve Masallar Ülkesi’ne uzanan rengârenk bir maceraya atılmaya hazır mısınız?