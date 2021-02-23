Elif Şafak'ın "Aşk" romanı ikinci kez Farsça'ya çevrildi

Ünlü Türk yazar Elif Şafak’ın kaleme aldığı “Aşk” adlı kitabı Ali Ekber Gari Niyet tarafından Farsça'ya çevrilerek, kitapseverlere sunuldu.

Tasavvuf felsefesini konu alan bu roman daha önce İranlı çevirmen Arsalan Fesihi tarafından Farsça'ya kazandırılmıştı. “Koknus Yayınları”, bu 512 sayfalık kitabı ilk kez 2015’te kitapseverlere sunmuştu.

Yazarın Mart 2009 yılında Doğan Kitap tarafından K.Yiğit Us çevirisiyle yayımlamış olduğu kitabının kapağında fotoğraf sanatçısı Ebru Bilun Akyıldız’ın “Kadın Kalbi” adlı fotoğrafı yer almaktadır.

Elif Şafak bu kitabında biri günümüzde, diğeri ise 1200’lü yıllarda geçen iki öyküyü anlatıyor. Kitap iki farklı öykü şeklinde kurgulanmış olsa da bu iki hikayeler “aşk” temelinde birbirlerine bağlı. Yazar bu kitabı için “Ben aşkı anlatmak istedim. Hem dünyevî hem manevî boyutlarıyla aşkı yazdım.” demiştir.

Ella Rubinntain, 40 yaşında bir ev hanımıdır ve düzenli bir hayatı vardır. Bir gün bir yayınevinde editör asistanı olarak işe başlar ve eline incelemesi için bir kitap geçer. A. Z. Zahara adındaki gölgede kalmış bir yazarın eserini inceleyen Ella, kitabın tasavvuf felsefesinden oldukça etkilenir. Ella, etkisinde kaldığı bu kitap nedeniyle bir arayışa düşecektir.

Kitabın en ilgi çekisi yanı ise Elif Şafak'ın Aşkı 40 kuralla sıralaması. Yazar bu 40 kuralı Şems’in söylemlerinden ilham alarak oluşturmuştur.