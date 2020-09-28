İran: Azerbaycan ile olan sınır bölgelerinde sükunet hakim

Erdebil Vali Yardımcısı Behruz Nedai, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan askeri çatışmanın bu eyaleti etkilemediğini belirterek, “Erdebil sınırları güvende ve çatışmalar sınır sakinlerine zarar vermemiştir” dedi.

“Silahlı çatışmalar sırasında ülkenin hava sahasına ve topraklarına herhangi bir taciz gerçekleşmemiştir.” ifadesini kullanan Nedai, sınır bölgelerinde sükunet hakim olduğunu söyledi.

Nedai, durumun sınır bölgelerindeki güvenlik güçleri ve sınır muhafızlarının kontrolünde olduğunu kaydetti.

Çatışma bölgesinden atılan roketler ve havan mermilerinin bazılarının İran tarafına düştüğüne dair haberlerleri doğrulayan Nedai, “Bunlar boş araziye düşmüş olabilir ve herhangi bir hasara yol açmamıştır” diye konuştu.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.