Zarif'ten Azerbaycan ve Ermenistan'a 'itidal' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda Dağlık Karabağ krizini görüştü.

Zarif telefon görüşmesinde, yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak olayla ilgili endişelerini dile getirdi.

İki tarafa düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyaloğun başlatılması çağrısında bulunan Zarif, İran'ın ateşkesi sağlamak, görüşmeleri başlatmak ve barış ile huzurun tesisi için tüm potansiyelini kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.