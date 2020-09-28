İran: Azerbaycan ve Ermenistan arasında acil ateşkes sağlanmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Azerbaycan-Ermenistan krizi

Azerbayan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki gerginliğe değinerek, “Dün, iki dost ve kardeş ülkemiz olan Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya tanık olduk” dedi.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Azerbayan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki çatışmayı sona erdirmek için tüm kapasitemizi kullanmaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmanın tekrarlanmasını önlemek için yapılan istişareler ve İran'ın bu konudaki rolü hakkında Hatipzade, “İyi bir şey yaşanmamıştır. Bölgemiz artık bu şiddeti karşılayabilecek kapasiteye sahip değil. Biz daha önce görüşmelerin ne kadar erken başlamasının o kadar iyi olduğunu ve ateşkesin tek çözüm yolu olduğunu söylemiştik” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, bölgedeki çatışmayı yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini ve çatışmaların durdurulması için ateşkesten yana olduklarını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in Tahran ziyaretine dikakti çeken Hatipzade, “Irak Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi; bu görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı” dedi.

İran-Lübnan ilişkileri

İran’ın Lübnan’la ilişkileri hakkında, “Lübnan meselesi bir iç mesele ve ülke içinde çözülmelidir. Herhangi bir ülkenin bu iç sürece katkıda bulunabilmesi iyidir. Ancak sonunda kendileri karar vermeli” şeklinde konuştu.

Afganistan'daki barış süreci

Afganistan’da barış sürecine ve İran’ın bu konudaki tutumuna atıfta bulunan Hatipzade, “Gerçek şu ki, Afganistan meselesi, masum insanlara saldıran ülkelerin aksine İran'ın ulusal güvenliği için daimi bir mesele olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın müzakere iddiasına yanıt

“Donald Trump’ın İran ile müzakereye dair sözleri sadece Amerikan kamuoyu içindir." diyen Said Hatipzade, Amerika ile hiç bir müzakere yapılmadığını ve ileride de olmayacağını söyledi.