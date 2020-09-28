  1. Azerbaycan
28 Eyl 2020 12:15

Azerbaycan'da uçak seferleri durduruldu

Azerbaycan'da uçak seferleri durduruldu

Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre, Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamıştı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçleri, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

News Code 1889421

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