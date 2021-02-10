Senato'dan, Donald Trump kararı!

Bölünmüş Senato'ya seslenen savcı görevi yapan azil süreci yöneticileri, Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre'ye baskın düzenlenmesini teşvik etmekten sorumlu olduğunu ifade etti. Trump'ın avukatları ise sürecin ilerletilmesinin "zaten bölünmüş bir halkı daha çok bölebileceğini" ve eski bir başkanın Senato'da yargılanmasının anayasaya uygun olmadığını söyledi.

"Tarafsız olarak adalet dağıtacaklarına" yemin eden ve artık duruşmalarda juri olarak görev yapacak olan senatörler, 56 oya karşı 44 oy ile eski bir başkanın Senato'da yargınlanmasının anayasaya uygun olduğu yönünde karar verdi. 50 Demokratın tümü sürecin ilerletilmesi için oy verirken, 6 Cumhuriyetçi senatör de onlara destek verdi.

Trump, görev süresi dolduktan sonra Kongre'de yargılanan ilk ABD başkanı olacak. ABD'nin 45. lideri, aynı zamanda hakkında iki azil süreci yürütülen ilk başkan oldu.

Süreç nasıl devam edecek?

İlerleyen süreçte duruşmalar ve sözlü argümanlar başlayacak. Avukatlar ve savcı görevi yapan Temsilciler Meclisi üyelerinin argümanlarını sunmak için 2 güne yayılmış 16 saati olacak. Daha sonra senatörler taraflara sorularını sorduktan sonra görgü tanıkları ifade verecek ve ilgili dökümanlar sunulacak.

Savcılar ve savunma bu adımdan sonra kapanış argümanlarını yaparak karar sürecini başlatacak. Senato'da şu anda çoğunluk Demokratlarda bulunuyor, ancak iki partinin de 50'şer senatörü var. Eşitlik durumlarında Demokratlara çoğunluğu Senato Başkanı olarak da görev yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris sağlıyor. Ancak mevcut veya eski başkanın suçlu bulunması için salt çoğunluk yeterli değil, senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Bu sebeple Trump'ın suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi'nin eski lidere karşı oy kullanması gerekiyor. Bu, düşük bir olasılık olarak görülüyor. Senato'nun üçte ikisi destek vermezse Trump aklanacak.

Eğer Trump suçlu bulunursa, gelecekte Trump'ın resmi görev almasını önlemek için de bir oylama yapılacak. Bu oylamada salt çoğunluğun evet oyu vermesi durumunda Trump bir daha resmi görev yapamayacak.

Kaynak: T24