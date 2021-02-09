İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, bugün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya geldi.

Reisi bu görüşmede, Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkaran Irak yargısına teşekkür ederek, "Amerikalılar bu cinayetten yargılanmazlarsa, sırf Irak'ta değil, dünyanın farklı ülkeleinde de cüretkar biçimde benzer suçlar yapabilirler" dedi.

İran'dan Irak'a mahkum takası teklifi

Ayetullah Reisi ayrıca, İran'ın Irak ile kapsamlı mahkum takasına hazır olduğunu aktardı.

Reisi'nin Bağdat ziyareti kapsamında iki ülke arasında adli işbirliği anlaşması imzalandı.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Bağdat havalimanında yaptığı açıklamada, Irak ziyareti kapsamında Şehit General Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceklerini belirtmişti.