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9 Şub 2021 19:07

ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Çin" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Çin" açıklaması

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski lider Donald Trump'ın Çin'e karşı sert bir tutum izleme konusunda haklı olduğunu söyledi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski lider Donald Trump'ın Çin'e karşı sert bir tutum izleme konusunda haklı olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Blinken, Trump'ın Çin politikasının prensipte haklı olduğu noktalar olduğunu ifade etse de, yanlış kararlar verdiğini ifade etti. ABD'nin Çin'e karşı eli güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini ifade eden Blinken, Trump'ın ABD'nin geleneksel müttefiklerine karşı izlediği mesafeli politikaları bir kez daha eleştirdi.

Blinken, "Elinin güçlü olması iyi ittifaklara sahip olmak anlamına gelir, o ittifakları aşağılamak değil" değerlendirmesinde bulundu. 

T24

News Code 1892419

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