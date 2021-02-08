Zarif, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün gece konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, nükleer anlaşmanın son durumunu değerlendirdi.

Anlaşmanın yeniden müzakere etmeyeceklerini belirten Zarif, ''Nükleer anlaşma zaten müzakere edildi ve bitti, yeniden müzakere söz konusu değil." dedi.

Zarif, "Trump rejimi herhangi bir gerekgöstermeksizin nükleer anlaşmadan çıktı ve onu çiğnedi, AB ülkelerini de bu anlaşmayı ihlal etmeye zorladı." ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda top ABD'nin sahasında ve anlaşmayı ihlal eden taraf da bu ülke. Bugün Sayın Liderimiz (İran'ın nükleer anlaşma tutumu konusunda) çok net konuştu. Biz de yeteri kadar anlaşmayı ihlal eden tarafın Amerika olduğunu ifade ettik.

İran, Trump'ın anlaşmayı ihlal etmesine rağmen bir yıl boyunca yükümlülüklerini yerine getirdi ve ardıdnan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azalttı."

Biden yönetiminin kötü bir mirası aldığını belirten Zarif, Amerikalıların er ya da geç anlaşmaya geri dönmek zorunda kalacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı, Avrupalıların da anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın İran halkına borçlu olduğunu kaydetti.

Suudilerin de katılıp katılmayacağı bir müzakerenin söz konusu olmadığını vurgulayarak, ''Nükleer meselelerde, İran İslam Devrimi Lideri'nin dediği gibi alacaklı olan taraf, İran'dır.'' diye konuştu.