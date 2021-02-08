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8 Şub 2021 13:34

Trump’ın Senato'daki yargılama süreci yarın başlıyor

Trump’ın Senato'daki yargılama süreci yarın başlıyor

ABD'de 6 Ocak'taki kongre baskınında isyana teşvik suçlamasıyla Temsilciler Meclisi’nde hakkında ikinci defa alınan azil kararının ardından Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına yarın başlanıyor.

Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) çevrildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkede 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle yarından itibaren Senato'da yargılanmaya başlanacak. Temsilciler Meclisi’nin azil yönetecileri olarak nitelenen 9 Demokrat üyesi yargılama sırasında savcı görevinde olacaklar. Demokrat üyeler ‘Trump’ın sözleri olmasaydı 6 Ocak’ta Kongre baskını yaşanmayacaktı’ görüşünü dile getirecek. Senatörler ise jüri konumunda olacak.

Azil yargılama takvimi

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1892384

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