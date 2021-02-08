Trump’ın Senato'daki yargılama süreci yarın başlıyor

Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) çevrildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkede 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından azil istemiyle yarından itibaren Senato'da yargılanmaya başlanacak. Temsilciler Meclisi’nin azil yönetecileri olarak nitelenen 9 Demokrat üyesi yargılama sırasında savcı görevinde olacaklar. Demokrat üyeler ‘Trump’ın sözleri olmasaydı 6 Ocak’ta Kongre baskını yaşanmayacaktı’ görüşünü dile getirecek. Senatörler ise jüri konumunda olacak.

Azil yargılama takvimi

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Cumhuriyet