  1. İran
9 Şub 2021 21:02

İran'ın dört bir yanında tekbir sesleri yükseldi

İran'ın dört bir yanında tekbir sesleri yükseldi

İran İslam Devrimi'nin 42. zafer yıl dönümü münasebetiyle bu gece ülkenin dört bir yanındaki kent ve kasabalarda tekbir sesleri yükseldi.

Yarın İran İslam Devrimi'nin 42. zafer yıl dönümüdür. Bu vesileyle bu gece ülkenin dört bir yanında evlerin teraslarından ve pencerelerinden, camilerden ve de belirli meydanlarda yerel saatle 21:00'da semalara 'tekbir sesleri' yükseldi.

İslam Devrimi İran tarihiyle 22 Behmen 1357'de (11 Şubat 1979'da) rahmetli İmam Humeyni'nin liderliğinde zafere ulaştı.

Ülkede her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

News Code 1892422

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