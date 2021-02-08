İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi Zaferinin 42'inci yıldönümü dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 3 bin 840 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reisi, İslam Devrimi 42. Zafer yıldönümü nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3 bin 840 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.