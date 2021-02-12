Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Henüz Biden yönetiminden iyi niyet görmedik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün katıldığı törenle sağlık alanında bir çok milli projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Ruhani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Yeni ABD hükümeti hakkında Ruhani, "Henüz Biden yönetiminden iyi niyet görmedik. Tabii ki, sözleri değişti, fakat eylem daha önemli; pratikte ne yaptıklarını görmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Washington yönetimine seslenerek, "Eğer yeni ABD yönetimi ileri sürdüğü ifadelerinde dürüstse, derhal yeni bir yola başlamalı ve yarattıkları sorunları telafi etmelidir." ifadesini kullandı.

İran Yargı Erki Başkanı Reisi'nin Irak temasları sürüyor

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta dün Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

İki yetkilinin görüşmesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'ye suikast konusu başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Reisi ile Halbusi’nin görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkileri de gündemdeydi.

Reisi bu görüşmede, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı alan Irak meclisini takdir etti.

Reisi, Tahran-Bağdat ilişkilerine dair, "Halihazırda İran ile Irak arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gayet iyi, fakat ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi lazım." dedi.

İbrahim Reisi, dün akşam Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı görüşmede, "İran ve Irak halkları arasındaki bağ, inançlara dayanmaktadır. İki ülkenin inançları ve medeniyetlerinden kaynaklanan bu özelliklerinden dolayı da iki ülke arasında ilişkiler düşmanların istememelerine rağmen gelişmektedir." ifadesini kullanmıştı.

İran'da bugünkü vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 474 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 751'e, vaka sayısının da 1 milyon 496 bin 455'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 278 bin 857'ye ulaştığı bilgisini verdi.