Reisi: Güçlü Irak İran'ın hedefidir

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Bağdat'ta Haşdi Şabi güçleri tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Reisi, Irak'ın İran için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Güçlü Irak, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerinizin hedefidir. İran ve Irak halkı birbirinden asla kopamaz." dedi.

İran ile Irak arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını hatırlatarak, "Irak'ta güvenliği, istikrar ve refahın sağlanmasını istiyoruz ve sonsuza dek sizin yanınızda duracağız." ifadesini kullandı.

İbrahim Reisi, İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Iraklı gençlere hitaben kaleme aldığı mektuba atıfta bulunarak, "Iraklı gençlerin de mektubunu Ayetullah Hamanei'ye ileteceğim." diye konuştu.

Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in anısına düzenlenen etkinlikte, Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih El Feyyad de konuşama gerçekleştirdi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta dün Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelmişti.

İki yetkilinin görüşmesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'ye suikast konusu başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Reisi ile Halbusi’nin görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkileri de gündemdeydi.

Reisi bu görüşmede, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı alan Irak meclisini takdir etti.

Ayetullah Reisi, Tahran-Bağdat ilişkilerine dair, "Halihazırda İran ile Irak arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gayet iyi, fakat ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi lazım." dedi.

İbrahim Reisi, dün akşam Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı görüşmede, "İran ve Irak halkları arasındaki bağ, inançlara dayanmaktadır. İki ülkenin inançları ve medeniyetlerinden kaynaklanan bu özelliklerinden dolayı da iki ülke arasında ilişkiler düşmanların istememelerine rağmen gelişmektedir." ifadesini kullanmıştı.

İran Yargı Erki Başkanı, önceki gün Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmüştü.